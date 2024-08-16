Спасатели нашли тело пилота самолета, разбившегося во время авиашоу во Франции

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Спасатели нашли тело пилота разбившегося во время авиашоу во Франции самолета, передает пресс-служба префектуры департамента Вар.

Прокурор судебного трибунала Тулона начал расследование по выяснению причин аварии. Сейчас в целях обеспечения безопасности в зоне крушения и для помощи работы служб спасения навигация остается запрещена до дальнейшего распоряжения.

Двухместный самолет Fouga Magister 16 августа потерпел крушение во время авиашоу на юго-востоке Франции. Пилот не смог покинуть самолет, который упал в воду.