16 августа, 21:15Происшествия
Спасатели нашли тело пилота самолета, разбившегося во время авиашоу во Франции
Фото: lefigaro.fr
Спасатели нашли тело пилота разбившегося во время авиашоу во Франции самолета, передает пресс-служба префектуры департамента Вар.
Прокурор судебного трибунала Тулона начал расследование по выяснению причин аварии. Сейчас в целях обеспечения безопасности в зоне крушения и для помощи работы служб спасения навигация остается запрещена до дальнейшего распоряжения.
Двухместный самолет Fouga Magister 16 августа потерпел крушение во время авиашоу на юго-востоке Франции. Пилот не смог покинуть самолет, который упал в воду.
Появились кадры падения пассажирского самолета в Бразилии