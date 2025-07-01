Омбудсмен Мишонова: пострадавший в Шереметьево мальчик обходится без кислородной поддержки

Фото: телеграм-канал "Мишонова"

Пострадавший в аэропорту Шереметьево мальчик чувствует себя хорошо и уже не нуждается в кислородной поддержке. Об этом в своем телеграм-канале сообщила подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова, которая навестила ребенка.

При этом, по ее словам, мальчик все еще нуждается в терапии из-за отека мозга. Мишонова также отметила, что он не чувствует боли и уже узнает отца. Иногда ребенок самостоятельно просыпается и активничает.

Детский омбудсмен также сообщила, что во вторник, 1 июля, его навестят мама и старший брат.

"Прогнозы у нас позитивные, врачи никуда не торопятся, но и считают, что восстановление идет более чем по оптимистичному сценарию", – заключила Мишонова.

Нападение на ребенка произошло 23 июня в зоне прилета воздушной гавани. Мужчина, направлявшийся транзитом из Каира в Минск, в состоянии наркотического опьянения схватил мальчика и с силой бросил его на пол.

В результате у малыша обнаружили открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Напавшему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Во время допроса злоумышленник не смог объяснить свои действия.

Спустя время СМИ сообщили, что мужчина признал свою вину. Затем суд арестовал его.