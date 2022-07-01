Один пассажир потерпевшего крушение в Якутии Ан-2 выжил

13:56
Фото: телеграм-канал Shot
Один член экипажа самолета Ан-2, потерпевшего крушение в Якутии, был найден живым. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.
"Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив. <...> Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь", – написал в своем телеграм-канале.
Также Николаев выразил соболезнования родным и близким погибших, чьи тела были обнаружены на месте катастрофы.
Ранее сообщалось, что на месте крушения пропавшего 21 июня в Якутии самолета Ан-2 обнаружены тела двух человек. В МЧС подчеркнули, что поисковая операция на месте крушения воздушного судна продолжается.
21 июня Ан-2 с тремя людьми на борту пропал с радаров в Якутии. В 06:30 по местному времени самолет вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус-Хатынг.
После того как Ан-2 не прибыл в место назначения, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Обнаружить пропавший самолет удалось лишь спустя 10 дней. Воздушное судно нашли на склоне горы в Кобяйском улусе, расположенном примерно в 45 километрах от села Себян-Кюель.
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