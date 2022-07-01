Пропавший 10 дней назад самолет Ан-2 найден в Якутии

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Самолет Ан-2, который пропал 21 июня, найден в Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Полярные авиалинии".

"От экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация о его обнаружении. По сообщению экипажа, воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 километрах от села Себян-Кюель", – говорится в сообщении.

21 июня Ан-2 с тремя людьми на борту пропал с радаров в Якутии. В 06:30 по местному времени самолет вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус-Хатынг.

После того как Ан-2 не прибыл в место назначения, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".

Аварийные маяки пропавшего самолета не сработали, поэтому его предполагаемое местонахождение неизвестно. В качестве одной из версий возможного крушения рассматривается техническая неисправность.

