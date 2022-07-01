Тела двух человек найдены на месте крушения Ан-2 в Якутии

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На месте крушения пропавшего 21 июня в Якутии самолета Ан-2 обнаружены тела двух человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"Возле самолета обнаружено тело обгоревшего человека, в кабине самолета обнаружено тело второго человека, также обгорело", – рассказали в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что поисковая операция на месте крушения воздушного судна продолжается.

21 июня Ан-2 с тремя людьми на борту пропал с радаров в Якутии. В 06:30 по местному времени самолет вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус-Хатынг.

После того как Ан-2 не прибыл в место назначения, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Аварийные маяки пропавшего самолета не сработали, поэтому его предполагаемое местонахождение было неизвестно. В качестве одной из версий возможного крушения рассматривается техническая неисправность.

Обнаружить пропавший самолет удалось лишь спустя 10 дней. Воздушное судно нашли на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 километрах от села Себян-Кюель.

