Тело одного погибшего обнаружено в разбившемся самолете Ан-2 в Якутии – СМИ

Фото: ГУ МЧС России по РС (Я)

Спасатели обнаружили тело одного погибшего в разбившемся в Якутии самолете Ан-2, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакомпании "Полярные авиалинии".

"В ходе поисков обнаружено тело одного из троих находившихся в разбившемся Ан-2", – отметил он.

Ранее стало известно, что самолет Ан-2, который пропал 21 июня, найден в Якутии.

21 июня Ан-2 с тремя людьми на борту пропал с радаров в Якутии. В 06:30 по местному времени самолет вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус-Хатынг.

После того как Ан-2 не прибыл в место назначения, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Аварийные маяки пропавшего самолета не сработали, поэтому его предполагаемое местонахождение было неизвестно. В качестве одной из версий возможного крушения рассматривается техническая неисправность.