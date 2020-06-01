В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

76 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

По данным Оперштаба, у всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония.

Таким образом, общее число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 2 553 человек.

По последним данным, в России за минувшие сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса. COVID-19 подтвердили в 84 регионах страны. При этом сообщалось, что в 3 784 случаях не было зафиксировано клинических проявлений.

Ранее стало известно, что ограничения из-за COVID-19 в России не будут снимать одновременно. Сейчас некоторые субъекты находятся на первом этапе снятия ограничений, некоторые – на втором, пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.