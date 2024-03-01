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Деревянный павильон загорелся в Парке Горького в центре Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в 03:10 1 марта. В данный момент сотрудники МЧС локализовали возгорание. Площадь пожара, а также информация о возможных пострадавших пока не сообщается.

Ранее сообщалось о возгорании, которое вспыхнуло на складе в подмосковном Раменском. Сначала площадь пожара составляла 3 тысячи квадратных метров, однако затем она увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов", когда пламя перешло на соседнее складское помещение.

Вскоре пожарным удалось локализовать возгорание, а спустя еще некоторое время – ликвидировать открытое горение. Как рассказывали в оперативных службах, огонь от возгорания мог перейти еще на два склада, пожарные пытались не допустить этого.

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