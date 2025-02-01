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Украинские полицейские задержали военнообязанного, подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата в Полтавской области, пишет РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.

О ЧП стало известно ранее днем. Неизвестный застрелил сотрудника украинского военкомата во время транспортировки мобилизованных в учебный центр ВСУ в городе Пирятин. После этого, завладев автоматическим оружием военнослужащего, он скрылся вместе с одним из мобилизованных с места преступления.

Задержанным оказался житель Полтавской области 1984 года рождения. Также правоохранители взяли сбежавшего вместе с ним военнообязанного 1988 года рождения. В данный момент решается вопрос по предъявлению им обвинений и избрании мер пресечения.

В декабре прошлого года в Белом доме пообещали Киеву обеспечить пополнение экипировкой в случае мобилизации 18-летних. Тем не менее Зеленский отказался снижать возраст мобилизации, заявив, что стране необходимо сконцентрироваться на оснащении уже сформированных бригад.

Однако спустя месяц Служба внешней разведки России сообщила, что решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже подготовлено. На этом фоне государства Восточной Европы начали готовиться к приему новых волн украинских беженцев. Предполагается, что в этот раз они будут пытаться избежать отправки на фронт.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти не смогут набрать достаточное количество "смертников", даже если начнут мобилизовать 18-летних, поскольку многие украинцы этого возраста уже уехали из страны.