Бортмеханик Ил-76 написал супруге перед последним вылетом в Белгород

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Бортмеханик Сергей Житенев, погибший при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области, который поразили ВСУ, перед своим последним полетом написал супруге. Об этом сообщает RT.

"Такая работа", – говорится в его сообщении.

У погибшего бортмеханика остался маленький ребенок. Также его супруга уточнила, что Житенев служил в Сирии, где смог спасти людей из горящего самолета. В авиации он работал с 18 лет.

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, упал в Белгородской области 24 января. В министерстве обороны России заявили, что это произошло из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

26 января Следственный комитет РФ выяснил, что украинские силы поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. СК возбудил уголовное дело о теракте, а 30 января обломки сбитого Ил-76 начали вывозить с места крушения.

В свою очередь, Владимир Путин сообщил, что Ил-76 с украинскими пленными на борту был сбит из американского комплекса Patriot с подконтрольной Украине территории. Он также подчеркнул, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.

Позже в СК РФ подтвердили информацию о том, что самолет был сбит американскими ракетами Patriot. Было установлено, что удар с использованием зенитно-ракетного комплекса двумя ракетами был нанесен из района населенного пункта Липцы Харьковской области Украины.

Данные бортовых самописцев сбитого Ил-76 начали расшифровывать