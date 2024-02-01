Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76

Фото: телеграм-канал "Следком"

Госдума рассмотрит обращение палаты к конгрессу США из-за использования ЗРК Patriot при атаке ВСУ на самолет Ил-76 в Белгородской области 1 февраля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолет Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot", – подчеркнул он.

Как указал Володин, представителям конгресса необходимо знать, кому они передают оружие и как оно применяется. По словам спикера ГД, Киев при помощи западного вооружения совершает преступления против мирного населения.

"Это необходимо остановить", – добавил он.

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, упал в Белгородской области 24 января. В министерстве обороны России заявили, что это произошло из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

26-го числа Следственный комитет РФ выяснил, что украинские силы поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. СК возбудил уголовное дело о теракте, а 30 января обломки сбитого Ил-76 начали вывозить с места крушения.

В свою очередь, Владимир Путин сообщил, что Ил-76 с украинскими пленными на борту был сбит из американского комплекса Patriot с подконтрольной Украине территории. Он также подчеркнул, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.

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