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У Греции нет права передачи оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) без согласия со стороны Москвы. Об этом заявил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью militaire.gr.

Он напомнил, что причиной являются подписанные в 1995 и 2013 годах межправительственные соглашения между странами о военно-техническом сотрудничестве.

"Это не политическое, а международно-правовое обязательство Греции, которое необходимо соблюдать", – подчеркнул Маслов.

Он также отметил, что Греция долгое время усиливала свою оборону за счет российских систем вооружения. И теперь, по словам посла, для оправдания их возможной передачи ВСУ правительство утверждает о наличии проблем с техническим обслуживанием и обвиняет при этом Россию.

Между тем Греция может потерять средства при отказе от российского газа. По словам диппредставителя, на российский газ в греческом энергобалансе в этом году пришлось около 60%. США, в свою очередь, поставили перед Европой задачу отказаться от энергоресурсов из РФ к 2027 году, ради чего в Александруполисе был возведен СПГ-терминал.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что страна планирует остановить транзит российского газа в Европу утром 1 января в связи с завершением соответствующего соглашения. Договор был заключен в 2019 году на пять лет.

Между тем во время визита в Россию премьер Словакии Роберт Фицо указал, что его поездка стала реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев против любого транзита газа через Украину. Владимир Путин же подтвердил готовность России продолжить поставлять газ Западу, уточнил Фицо.

Словацкий премьер также обвинил Зеленского в умышленной блокировке газа. Он назвал абсурдом все требования украинского президента по этому вопросу.

