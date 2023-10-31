План Израиля по уничтожению ХАМАС выполнен на 10% – СМИ

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Израильский план по уничтожению палестинского движения ХАМАС выполнен на 10%. Об этом пишет Israel Hayom, ссылаясь на высокопоставленного чиновника еврейского государства.

"Возможно, мы преодолели около 10% расстояния, необходимого для достижения цели свержения ХАМАС", – отметил он.

Автор статьи заявил, что в совете по нацбезопасности Израиля, а также в министерстве иностранных дел страны сформированы две рабочие группы по изучению вариантов послевоенного управления Палестиной. Так, чиновник рассматривают следующие сценарии: установка международного контроля, создание совместно с Египтом механизма управления, передача власти в Газе политику Мохаммеду Дахлану.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 525 человек. Среди жертв оказались 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

31 октября Армия обороны Израиля сообщила об ожесточенных боях с радикалами из ХАМАС в глубине сектора Газа. По ее данным, военные атаковали форпост палестинского движения в северной части анклава. Кроме того, израильские силы убили десятки террористов, поразили установки для запуска противотанковых ракет, наблюдательные посты и изъяли множество оружия.



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