Израиль нанес новые удары по инфраструктуре "Хезболлах"

Фото: телеграм-канал Israel Defense Forces

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении новых ударов по инфраструктуре шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, сообщает ТАСС.

Отмечается, что израильские военные действовали в ответ на обстрелы со стороны ливанской границы.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля выявила запуск трех снарядов с территории Ливана и начала ответный огонь по району, откуда была открыта стрельба.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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