Израиль выявил запуск трех снарядов из Ливана и открыл ответный огонь

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Армия обороны Израиля выявила запуск трех снарядов с территории Ливана и начала ответный огонь по району, откуда была открыта стрельба. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

"Вслед за последним сообщением по поводу сирен, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано три запуска из Ливана в сторону израильской территории. Силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили два запуска. Еще один снаряд упал на открытой местности", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре "Хезболлах" в ответ на обстрел из Ливана в направлении района Хар-Дов.

Вместе с этим в израильских войсках рассказали, что ликвидировали террористов, выходивших из шахты тоннеля в секторе Газа в районе КПП Эрез. Кроме того, ЦАХАЛ нанесла удар по двум плацдармам ХАМАС.

В СМИ ранее писали, что больницу в секторе Газа Аль-Кудс, где укрываются около 12 тысяч жителей, обстреляли израильские войска. Палестинский Красный полумесяц уточнил, что руководство больницы получило предупреждение от Израиля о намерении нанести удары по госпиталю.

Конфликт на Ближнем Востоке обрел новый виток 7 октября. В тот день сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ