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политика

04:29

Посол РФ обвинил Госдеп в умышленном завышении числа потерь ВС РФ на Украине

политика

Фото: depositphotos/tupungato

Госдеп США умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал соответствующее утверждение замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктории Нуланд.

"За подобными высказываниями скрывается циничный расчет – вызвать общественное недовольство в нашей стране. Не получится", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале диппредставительства.

Посол подчеркнул, что россияне поддерживают решение руководства страны о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава дипведомства отметил, что граждане понимают, что речь идет о защите национальных интересов страны.

25 марта первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что на Украине погибли более 1 300 российских военных. Киев, по его данным, потерял 14 тысяч бойцов ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В МО РФ заявили о выполнении основных задач на черниговском и киевском направлениях

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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