Пашинян заявил, что не желает спорить с Лукашенко

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своем нежелании спорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Армянский политик подтвердил завершение их дискуссии, добавив, что тем для споров больше не осталось.

Конфликт получил ветвь развития, когда президент Белоруссии предложил провести следующую встречу лидеров стран ЕАЭС в Минске во второй половине мая 2025 года.

Однако Пашинян заявлял, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко. Он также призвал белорусского лидера извиниться за то, что тот участвовал в подготовке эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, поддерживал, верил и желал победы Азербайджану.

Лукашенко также заявлял, что Пашинян уничтожит Армению, если будет заигрывать с Евросоюзом. По словам белорусского лидера, премьер республики своими действиями может настроить против себя и Россию.

Правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз в начале января. Законопроект был представлен несколькими прозападными партиями и организациями. Планируется, что его обсудят в парламенте в конце месяца.

При этом республика не планирует выходить из состава ЕАЭС. Как подчеркнул спикер парламента Ален Симонян, участие в организации дает экономическую выгоду. Но это не мешает государству параллельно сотрудничать с Евросоюзом, добавил он и подчеркнул, что желание вступить в ЕС является волей народа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о невозможности Армении быть членом двух разных организаций.