Госдума направит в другие страны обращение о попытке покушения на Путина

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума постарается направить в большинство стран обращение о расследовании информации о попытке властей США покушения на Владимира Путина. Об этом заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

"Все должны знать. Все должны поддержать, если стоят на тех же позициях, что и мы. Должно быть объективное, беспристрастное и глубокое расследование", – отметил депутат.

Слуцкий подчеркнул, что если информация о покушении подтвердится, то виновные должны понести ответственность.

Накануне Госдума уже направила в конгресс США и ООН обращение из-за обсуждения экс-президентом Штатов Джо Байденом и бывшим госсекретарем Энтони Блинкеном покушения на убийство Владимира Путина.

Ранее журналист Такер Карлсон сообщил, что администрация экс-президента США якобы планировала совершить покушение на российского лидера. По его словам, инициатором идеи был Блинкен. При этом какие-либо подробности или доказательства журналист не привел, однако добавил, что считает данные попытки безумием.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что спецслужбы России принимают все меры для обеспечения безопасности тех, кто находится под госохраной, в том числе Путина.

Подготовка к покушению на Владимира Путина является прямым путем к началу ядерной войны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал международные институты расследовать данную информацию и привлечь к ответственности Байдена и Блинкена.