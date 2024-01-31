Жога заявил, что сопредседатели штаба Путина не будут участвовать в дебатах вместо него

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Сопредседатели штаба кандидата в президенты Владимира Путина не планируют принимать участие в дебатах вместо него. Об этом заявил сопредседатель штаба, глава Народного совета ДНР Артем Жога.

"Нет, сопредседатели участвовать в дебатах не будут", – цитирует его ТАСС.

При этом доверенные лица Путина по желанию смогут принять участие в дебатах, заключил Жога.

Между тем сопредседатель избирательного штаба, народный артист РФ Владимир Машков заявил, что работа над программой Путина идет ежедневно и набирает обороты. Он поделился, что доверенным лицам и в центральный избирательный штаб постоянно поступают предложения от россиян.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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