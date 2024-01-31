SHAMAN заявил, что не планирует записывать песню в поддержку Путина

Фото: телеграм-канал "SHAMAN"

Артист SHAMAN (Ярослав Дронов), который является доверенным лицом кандидата на президентских выборах РФ, пока не планирует записывать песню в поддержку Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

"Когда пишутся песни на заказ, это всегда чувствуется, поэтому песня только от сердца и от души дойдет до человеческого сердца, заставит его биться в унисон. Специально там подгадать что-то или сделать и сделать это так, чтобы это стало известным, песней в форме хита, ну конечно, этого не существует", – сказал он.

В этой связи, продолжил артист, он пока не планирует исполнить песню в поддержку Путин. Вместе с тем он рассказал о его туре по Новороссии. Дронов поделился, что периодически посещает новые регионы, однако даты ближайшей поездки назвать отказался в целях безопасности.

По его словам, он не будет использовать свои концерты для агитации, поскольку для этого есть специальные мероприятия. SHAMAN также объяснил, почему стал доверенным лицом Путина.

"Потому что сейчас такое непростое время, и не только нашей страны но и всего мира. Владимир Путин ведет страну к победе, нужно его поддержать", – сказал он.

22 января дирижер Юрий Башмет, певец SHAMAN, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер и еще 13 человек получили удостоверения доверенных лиц Путина на президентских выборах. Документы были вручены им в избирательном штабе в Гостином Дворе.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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