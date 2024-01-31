Москалькова назвала неприкрытой русофобией дисквалификацию Валиевой

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Дисквалификация фигуристки Камилы Валиевой – это проявление неприкрытой русофобии, считает уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова. Свое мнение она высказала в телеграм-канале.

"Такое беспочвенное обвинение в адрес юной девушки, которая имела честь с блеском представлять спортивную нацию на международной арене – не первый в своем роде, но все же вопиющий случай неприкрытой русофобии, с которой мы регулярно имеем дело в сфере правозащиты", – говорится в ее публикации.

При этом раньше спорт и политика не были связаны, сейчас это уже не так, подчеркнула она. Москалькова сделала акцент на том, что для России Валиева останется чемпионкой.

Ранее CAS на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

Международный союз конькобежцев (ISU) присудил российским фигуристам третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Валиевой и фигуристами, в команде которых состояла девушка, заявил, что российская сторона считает решения несправедливыми. РФ, по его словам, намерена защитить права своих спортсменов.



Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано