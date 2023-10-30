30 октября, 06:57Политика
В Турции ведут подготовку по проведению международной конференции по Газе – СМИ
Фото: depositphotos/flogeljiri
Власти Турции начали подготовку по проведению международной мирной конференции по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
По словам собеседника агентства, Турция получила по дипломатическим каналам от ряда региональных стран сообщения о поддержке данной идеи. Работа в этом направлении ведется по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником и передаст информацию об этом всему международному сообществу. Турецкий лидер назвал Израиль оккупантом и группировкой, подчеркнув, что ХАМАС не является террористической организацией.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".
С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.
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