Замглавы МИД РФ Вершинин и вице-президент Палестины обсудили перспективы прекращения огня

Фото: vk.com/mid

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и вице-президент Палестины Хусейн Шейх обсудили по телефону перспективы прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что Вершинин заявил о поддержке Россией любых шагов, направленных на завершение конфликта на палестинских территориях. Дипломат выразил надежду на то, что успешная реализация новой инициативы США позволит достичь устойчивого перемирия в Газе, обеспечить освобождение заложников и беспрепятственные поставки гуманитарной помощи в сектор.

Ранее, 29 сентября, Вашингтон опубликовал полноценный план из 20 пунктов президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе. Предложение в том числе предполагает немедленное прекращение конфликта, вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

При этом сам Трамп заявил, что , что даст палестинскому движению ХАМАС несколько дней на согласие на прекращение огня в секторе Газа.