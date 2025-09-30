Глава Пентагона Хегсет заявил, что эра Минобороны США закончилась

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Глава Пентагона Пит Хегсет в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что эра Минобороны США закончилась.

"Добро пожаловать в министерство войны", – передает его слова RT.

Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн призвал американскую армию готовиться к войне. Он выступил с предупреждением высшему военному командованию страны, которое прозвучало в ходе сбора сотен американских генералов и адмиралов в Куантико в штате Вирджиния.

Хегсет, в свою очередь, объявил о конце "войны с воинами" и зачистке вооруженный сил США "от идеологического мусора". По его словам, ведомство прекращает практику назначений, основанных на "расе, гендерных квотах или так называемых исторических первенствах".

Указ о переименовании министерства обороны США в "министерство войны" подписал президент США Дональд Трамп 5 сентября. По словам американского лидера, такое название будет куда более подходящее для министерства, "особенно с учетом того, в каком состоянии сейчас пребывает мир".

При этом в СМИ указали на то, что переименование может обойтись в миллиарды долларов. Многие сотрудники ведомства разочаровались в принятом решении, поскольку этот шаг предназначен только для "внутренней политической аудитории" и не окажет никакого воздействия на Китай или Россию.

