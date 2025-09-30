Глава комитета начальников штабов ВС США Кейн призвал готовиться к войне

Фото: 123RF/gulyaevstudio

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн призвал американскую армию готовиться к войне, предает МК.

Он выступил с предупреждением высшему военному командованию страны, которое прозвучало из-за сбора сотен американских генералов и адмиралов в Куантико в штате Вирджиния.

"Наши противники больше не объединяются, они объединились, и мы должны объединиться с равной решимостью и единством. Мы должны быть готовы к войне", – сказал Кейн.

В свою очередь, министр обороны Пит Хегсет объявил о конце "войны с воинами" и зачистке ВС от идеологического мусора.

"Больше никаких монахов идентичности, офисов DEI, мужиков в платьях. Больше никакого поклонения изменению климата, никакого разделения, отвлечения или гендерных заблуждений", – подчеркнул он.

По его словам, ведомство прекращает практику назначений, основанных на "расе, гендерных квотах или так называемых исторических первенствах".

Ранее конгресс США согласовал военный бюджет на следующий финансовый год. В результате на военные расходы будет выделено 900 миллиардов долларов. Также Пентагон исключил из проекта бюджета расходы на закупку межконтинентальных баллистических ракет Sentinel (LGM-35A).

Кроме того, СМИ сообщали, что США собираются приостановить программы поддержки армий стран Европы, которые находятся на границе с Россией.