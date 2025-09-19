19 сентября, 07:33Политика
Пентагон исключил из проекта бюджета закупку ракет Sentinel
Фото: 123RF/icholakov
Пентагон исключил из проекта бюджета на 2026 год расходы на закупку межконтинентальных баллистических ракет Sentinel (LGM-35A). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюджетные документы Минобороны США.
Ранее расходы составляли 86,1 миллиарда долларов. Сейчас, согласно документам, они сокращены на 2,85 миллиарда долларов.
При этом на исследования и испытания предусмотрено около 4,15 миллиарда долларов. Из них 2,65 миллиарда – гибкие средства и 1,5 миллиарда – обязательные расходы.
Отдельной строкой в документах указана сумма в 0,742 миллиона долларов, которая связана с корректировкой прошлых авансов.
Конгресс США ранее согласовал военный бюджет на следующий финансовый год, который начнется с 1 октября. В результате на военные расходы будет выделено 900 миллиардов долларов, документ поддержал 231 законодатель.
Кроме того, СМИ сообщали, что США собираются приостановить программы поддержки армий стран Европы, которые находятся на границе с Россией. Соответствующее решение уже якобы было озвучено дипломатам европейских государств.