Госдеп США одобрил продажу Финляндии авиационных ракет на 1 млрд долларов

Фото: 123RF/alekstaurus

Американский Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии усовершенствованных авиационных ракет средней дальности AIM-120D-3 класса "воздух – воздух", сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

По данным оборонного ведомства, Хельсинки также получит сопутствующее оборудование. Сумма сделки составила 1,07 миллиарда долларов. Всего Финляндия планирует приобрести 405 ракет указанного типа.

Ранее страны НАТО закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов. Закупка прошла за несколько недель в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

До этого Госдеп Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Украине свыше 3 тысяч ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего материально-технического обеспечения за 825 миллионов долларов.