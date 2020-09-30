СБ ООН выступил за незамедлительное прекращение огня в Нагорном Карабахе

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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) выступил за незамедлительное прекращение огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил председатель СБ, постпред Нигера при ООН Абду Абарри.

Отмечается, что в организации призвали Армению и Азербайджан прекратить проведение боевых действий.

"Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность", – передает РИА Новости слова Абарри.

Он отметил, что в ООН предложили странам в срочном порядке вернуться за стол переговоров.

"Мы сделаем все, что можем сделать в качестве членов Совета Безопасности, чтобы успокоить ситуацию", – добавил Абарри.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями в Нагорном Карабахе. Об этом российский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации обстановки в Нагорном Карабахе.

Кроме того, оба государства объявили мобилизацию и уже провели несколько боевых столкновений. В Минобороны Азербайджана рассказали об уничтожении полка армянской армии в Карабахе. В свою очередь, Армения объявила об обстреле азербайджанской воинской части в городе Варденис.