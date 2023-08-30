30 августа, 18:42Политика
Манучаров заявил, что Москва соревнуется с Сингапуром, Нью-Йорком за звание лучшего города
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва соревнуется с Сингапуром, Нью-Йорком, Лондоном и Берлином за звание лучшего города мира. Об этом заявил актер и режиссер Вячеслав Манучаров во время встречи в штабе общественной поддержки Сергея Собянина.
Он отметил удобство столичных сервисов здравоохранения и транспорта. По его мнению, в городе безопасное и "похожее на музей" метро, в которое нестрашно спускаться.
Помимо этого, Манучаров похвалил систему "Безопасный город" и заявил о развитии систем кикшеринга и такси в городе, реконструкции поликлиник в столичных районах.
Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.
В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе
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