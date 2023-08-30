Эксперт: четкая отработка существующих вызовов позволяет провести выборы в Москве спокойно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Грамотная реакция руководства на существующие вызовы, и в частности на атаки БПЛА, позволяет провести выборы в Москве в спокойных условиях, сообщил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин во время круглого стола "Единый день голосования – 2023: обзор кампаний и прогноз результатов".

"Нельзя не сказать о кампании в столичном регионе. Безусловно, действующие руководители Москвы и Московской области имеют очень хорошие уровни поддержки. И изначально мы прогнозировали, что кампании пройдут по референдумному сценарию. Тем не менее один из факторов последних нескольких месяцев – прилеты беспилотников", – заявил он.

Костин подчеркнул, что было опасение, что прилеты БПЛА могут испортить социальное самочувствие, однако этого не произошло. Он добавил, что в первую очередь роль здесь сыграла быстрая и адекватная реакция Сергея Собянина и Андрея Воробьева.

Также эксперт обратил внимание на слаженную работу экстренных служб, городских и муниципальных служб, а также на оперативную работу информационных блоков. Как считает Костин, если бы информации было мало и у людей было ощущение, что что-то скрывается, то это могло бы вызывать беспокойство.

"Но тем не менее можем констатировать, что влияние прилетов на социальное самочувствие в городе Москве и Московской области минимально, соответственно, будет минимально на результаты голосования", – заключил он.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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