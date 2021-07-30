В США испугались "маневра" России для открытия "Северного потока – 2"

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Россия совершила "маневр" для открытия газопровода "Северный поток – 2", написала в статье National Interest обозреватель Диана Фрэнсис.

Как утверждает автор материала, после того, как президент США Джо Байден решил не вводить санкции в отношении немецкой компании, которая занимается эксплуатацией трубопровода, Россия якобы стала "сокращать поставки газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены".

"Очевидно, что маневр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию", – говорится в статье.

Фрэнсис отметила, что нужно не допустить завершения строительства "Северного потока – 2", чтобы лишить Россию возможности "принуждения".

Ранее стало известно, что США достигли договоренности с Германией по "Северному потоку – 2". Отмечалось, что ФРГ обязалась добиваться инициации новых общеевропейских санкций против России, если та предпримет агрессивные шаги в отношении Украины.

Кроме того, Германия согласилась способствовать продлению российско-украинского контракта о транзите энергоносителей, который истекает в 2024 году.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.

