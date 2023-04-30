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Бразилия, Индия, Египет и Пакистан действуют вразрез с политикой Соединенных Штатов касательно конфликта на Украине, занимая уклончивую позицию по некоторым вопросам. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы Пентагона.

Так, согласно данным американской разведки, в марте этого года министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар подчеркнула стратегическое партнерство с Китаем, заявив, что ее страна больше не может пытаться сохранять баланс между КНР и США.

Кроме того, сообщает издание, Вашингтону не удалось добиться того, чтобы правительство Пакистана поддержало антироссийскую резолюцию в ООН.

Аналогичной политики придерживаются и в Нью-Дели, исходя из документов Пентагона. В феврале советник по нацбезопасности премьер-министра Индии Нарендры Моди Аджит Довал во время переговоров с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым заверил, что Индия будет поддерживать Россию на многосторонних площадках.

Кроме того, разведка США дала предварительную оценку предложениям президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о создании "блока мира во всем мире" для примирения интересов Вашингтона и Пекина, а также для прекращения конфликта на Украине.

Что касается Египта, то, как сообщает издание, эта страна пытается преодолеть противостояние на Украине и игнорирует требования о военной помощи как с российской стороны, так и со стороны США.

В начале апреля в Сеть попали секретные документы Пентагона, в которых, помимо прочего, содержались планы НАТО и США по укреплению украинской армии. В Минобороны и Минюсте США в связи с этим были организованы расследования.

ФБР впоследствии задержало подозреваемого в публикации данных. Им оказался военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра. Ему было предъявлено обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне страны.

Позже стало известно о том, что Тейшера, предположительно, публиковал секретную информацию Пентагона еще с февраля 2022 года.