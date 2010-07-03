Угрозы США ввести новые санкции оценили в МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Попытки Соединенных Штатов Америки пугать РФ санкциями за сотрудничество с Венесуэлой нелепы. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В своем комментарии, который появился на сайте ведомства, она отметила, что Москва перестала считать вводимые Вашингтоном ограничения и не обращает на них внимание.

По словам Захаровой, в России знают причину "американской нервозности". "Быстрая смена власти в Каракасе не удалась. Своей самоуверенностью Вашингтон лишь подставил тех в Латинской Америке и Западной Европе, кто вслед за ним опрометчиво поспешил признать главой Венесуэлы самозванца", – заявила представитель МИД.

В итоге США лишили себя пространства для дипломатического маневра. Ко всему прочему, РФ внятно обозначила цель прилета военных специалистов в Каракас.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в столицу латиноамериканской страны.

А незадолго до этого американский президент Дональд Трамп потребовал от РФ уйти из Венесуэлы. Затем он выразил готовность обсудить политический кризис в Каракасе с Владимиром Путиным. Однако в Кремле пока не получали запроса на проведение переговоров.