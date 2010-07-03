В Кремле прокомментировали готовность Трампа провести переговоры с Путиным

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Администрация президента США Дональда Трампа пока не обращалась с запросом о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, не запрашивали (телефонный разговор представители США, – прим. ред.)", – цитирует Пескова ТАСС.

Так Песков прокомментировал заявление Трампа о том, что он готов в будущем обсудить с Владимиром Путиным ситуацию, которая сложилась в Венесуэле.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Каракас.

24 марта в Венесуэлу прибыли военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 с группой российских военных.

После этого Трамп потребовал отозвать военнослужащих. Он добавил, что в случае отказа РФ американские власти будут рассматривать "все варианты" реагирования.