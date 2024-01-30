Более 3,5 млн подписей собрали в поддержку самовыдвижения Путина

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ собрали более 3,5 миллиона подписей. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Сбор подписей в поддержку президента. Всего было собрано более 3,5 миллиона подписей силами более 25 тысяч сборщиков", – цитирует его ТАСС.

По словам Турчака, основной вклад в результат внесла "Единая Россия". Членами партии было собрано 2,1 миллиона подписей, что составляет более 50% от общего числа.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

29 января ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента РФ. Он стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах лидера страны.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



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