Азербайджан ужесточил правила пребывания для граждан РФ

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Правила пребывания россиян в Азербайджане ужесточили, меры начнут действовать с 1 января. Такое решение приняло правительство республики, документ подписал премьер-министр Али Асадов.

"Граждане Российской Федерации, а также лица, постоянно проживающие в РФ, но не имеющие гражданства России, могут находиться на территории Азербайджана без визы не более 90 дней в течение одного календарного года", – уточняется в публикации на портале кабинета министров.

Ранее Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Лидеры двух стран продолжили обсуждение вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний".

Самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки 25 декабря. На борту были 67 человек, включая пять членов экипажа.

В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. По факту крушения было возбуждено уголовное дело.

