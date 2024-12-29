За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 400 военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 400 человек, рассказали в Минобороны России.

В ведомстве также отметили, что за сутки украинские войска лишились 3 танков, 3 боевых машин пехоты, бронетранспортера, 3 боевых бронированных машин, 4 артиллерийских орудия, миномета, а также 13 расчетов FPV-дронов и станции радиоэлектронной борьбы.

Между тем общие потери украинских войск в Курской области составили более 41 400 военных и 242 танка. Также с начала боевых действий на данном направлении ВСУ потеряли 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1 276 боевых бронированных машин, 1 145 автомобилей, 314 артиллерийских орудий, 27 единиц инженерной и другой техники.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

