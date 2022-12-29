Лавров назвал нынешних украинских политиков недоговороспособными

Фото: kremlin.ru

Нынешние украинские политики недоговороспособны, большинство из них – русофобы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью", – приводит его слова РИА Новости .

Кроме того, министр назвал большинство украинских политиков откровенными русофобами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на сегодняшний день у Украины нет мирного плана, который бы учитывал современные реалии. Он отметил, что любые планы Киева не учитывают вхождение в состав РФ новых регионов.

Глава думского комитета по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий также отмечал неготовность Украины к мирным переговорам с РФ. Он заявил, что от мирного урегулирования конфликта уклоняется именно Киев.

Ситуация обострилась, после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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