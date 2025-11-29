Reuters: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией во Флориде

Фото: depositphotos/reflextions

Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретятся с делегацией Украины 30 ноября во Флориде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Штатов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что делегации Украины и США в конце этой недели встретятся для продолжения работы над пунктами мирного плана. Он отметил, что после прошедших переговоров в Женеве условия нужно привести к такой форме, которая позволила бы достичь мира.

По словам Зеленского, украинская делегация "хорошо подготовлена и настроена на предметную работу". При этом он уточнил, что Украина продолжает поддерживать связь с США и Европой.

Позднее украинский лидер сообщил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке. Вместо него украинскую делегацию на встрече с США представят начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, представители МИД и разведки.

