Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 22:18

Политика
Главная / Новости /

Reuters: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией во Флориде

Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Украины во Флориде – СМИ

Фото: depositphotos/reflextions

Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретятся с делегацией Украины 30 ноября во Флориде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Штатов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что делегации Украины и США в конце этой недели встретятся для продолжения работы над пунктами мирного плана. Он отметил, что после прошедших переговоров в Женеве условия нужно привести к такой форме, которая позволила бы достичь мира.

По словам Зеленского, украинская делегация "хорошо подготовлена и настроена на предметную работу". При этом он уточнил, что Украина продолжает поддерживать связь с США и Европой.

Позднее украинский лидер сообщил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке. Вместо него украинскую делегацию на встрече с США представят начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, представители МИД и разведки.

Читайте также


политика

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика