Курская область получит свыше 620 млн рублей на закупку лекарств для льготников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Правительство РФ подписало распоряжение о выделении Курской области дополнительных средств в размере 623,4 миллиона рублей на бесплатные лекарства, медизделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Об этом сказано на сайте российского кабмина.

Такое решение было принято на заседании кабмина 28 ноября. Подобная услуга предоставляется инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и чернобыльцам. Конкретными медикаментами и медизделиями каждый обеспечивается в соответствии с назначением врача.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что более 112 тысяч человек были эвакуированы из Курской области после наступления украинских войск. Из них более 12 тысяч граждан находятся в пунктах временного размещения, лечебных и социальных учреждениях, а также детских лагерях на территории России. Остальные разместились самостоятельно у родственников и знакомых.

