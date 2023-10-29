Нетаньяху опроверг сообщения, что его предупреждали об атаке ХАМАС на Израиль

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг сообщения о том, что его предупреждали о военных намерениях со стороны ХАМАС и неминуемом нападении группировки на еврейское государство. Об этом сообщается на странице Нетаньяху в соцсети X.

"Напротив, все силовые структуры, включая главу Совета безопасности и главу Службы общей безопасности, оценивали, что ХАМАС сдержан и обратился к урегулированию", – говорится в сообщении.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

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