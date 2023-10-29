Министр связи Палестины заявил, что Израиль отказался включить связь и интернет в Газе

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Власти Израиля отказались снова подключить отключенные ими вручную услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра связи и информационных технологий Палестины Исхака Садра.

Он добавил, что израильские власти отказались вернуть эти услуги в Газу даже после проверки со стороны международных институтов. Садр заявил о необходимости оказать давление на Тель-Авив для восстановления связи, чтобы граждане Палестины могли использовать ее во время операций по оказанию помощи.

По словам министра, поступок израильской стороны является отвратительным преступлением, подпадающим под категорию преступлений против человечности. Связь внутри сектора Газа также была отключена, чтобы не было возможности позвать на помощь, добавил Садр.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

28 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль начал второй этап войны в секторе Газа и увеличил территорию, где будет проходить наземная операция.

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