Министр связи Израиля заявил о разрыве отношений со Starlink из-за Газы

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Министр связи Израиля Шломо Каръи раскритиковал владельца компании Starlink Илона Маска после заявлений о том, что его компания будет поддерживать связь с признанными международным сообществом организациями для помощи сектору Газа.

По его словам, в связи с этим министерство приняло решение о разрыве всех связей со Starlink.

"Может быть, Маск пожелает обусловить решение освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех!", – добавил он на своей странице в соцсети X (Twitter).

Ранее после того, как палестинская телекоммуникационная компания Jawwal подтвердила полное отключение услуг связи и интернета в секторе Газа, Илон Маск заявил, что его компания обеспечит связь для организаций, оказывающих помощь в анклаве.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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