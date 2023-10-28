Маск предоставит спутниковый интернет гуманитарным миссиям, работающим в секторе Газа

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Американский предприниматель и владелец компании Starlink Илон Маск заявил, что предоставит услуги спутниковой связи международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение бизнесмена в социальной сети X.

После того, как палестинская телекоммуникационная компания Jawwal подтвердила полное отключение услуг связи и интернета в секторе Газа, Илон Маск заявил, что его компания обеспечит связь для организаций, оказывающих помощь в анклаве.

"Starlink обеспечит связь для международно-признанных организаций, оказывающих помощь в Газе", – написал бизнесмен в социальной сети Х.

Ранее Маск заявил, что человечество движется к третьей мировой войне, принимая одно глупое решение за другим. По его мнению, политический курс США вынуждает Россию и Иран вступать в союз с Китаем, чтобы противопоставить себя Западу. Если интересы сторон столкнутся, то может произойти масштабная битва. При этом, как полагает бизнесмен, у коалиции во главе с Соединенными Штатами не будет явного промышленного преимущества.