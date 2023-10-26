Пока Запад не откажется от сдерживания России, диалог не возобновится – МИД РФ

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Пока западные страны не откажутся от политики сдерживания РФ, диалог не возобновиться. С таким заявлением выступил заместитель постпреда России в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в последние годы региональная безопасность в различных частях света начала подвергаться серьезным испытаниям. Так, в мире начинает усиливаться напряженность, нарастает воинственная риторика, разгораются существующие и застарелые региональные конфликты.

Помимо этого, по словам Белоусова, грубо нарушается основополагающий принцип неделимости безопасности. При этом возвращение ситуации в контролируемую плоскость возможно только на основе соблюдения общепризнанных норм международного права, принципов деятельности ООН, а также ее Устава, целей и задач. Для нормализации ситуации также необходимо достичь договоренностей об отказе от дестабилизирующей военной активности и по контролю над вооружениями, добавил он.

Дипломат подчеркнул, что до тех пор, пока НАТО не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки, а также от политики сдерживания России, попытки возобновить диалог будут заведомо обречены на провал.

Белоусов порекомендовал не ждать от российской стороны прогресса в вопросах ревизии состояния контроля над обычными вооружениями в Европе, учитывая нынешний дефицит доверия и откровенную враждебность со стороны США и Европы.

Ранее Владимир Путин заявил, что роль Запада в мировой истории сопоставима с военно-финансовой пирамидой, которой постоянно требуется подпитка. Он уточнил, что под топливом имеет в виду чужие природные, человеческие, технологические и другие ресурсы.

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