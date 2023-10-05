Путин посоветовал странам Запада "протереть глаза"

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Странам Запада нужно "протереть глаза", потому что колониальная эпоха закончилась и никогда не вернется. Об этом заявил Владимир Путин в ходе Валдайского форума.

По словам президента, страны Запада и США не просто устанавливают свои правила, они в "откровенно хамской форме" указывают другим, "кто и как должен их исполнять, кто и как должен себя вести". Путин считает, что они должны "избавиться от спеси", перестать так себя вести по отношению к мировому сообществу, которое отлично понимает свои задачи и интересы.

Лидер РФ подчеркнул, что подобным странам необходимо избавиться от мышления "эпохи колониального владычества".

Также он уточнил, что Россия – самобытное государство-цивилизация, это "емко и четко" охарактеризовано в концепции внешней политики страны, которая была принята в этом году. В этой формулировке, по его мнению, отражено не только понимание собственного развития, но и основные принципы мирового устройства на победы, на которые надеется РФ.

Президент добавил, что в мире существует много цивилизаций, все они равноправны "как выразители чаяний своих культур и традиций своих народов", ни одна из них не лучше и не хуже другой.

"Для каждого из нас это свое <...> Для меня, например, это чаяние нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось стать", – поделился глава государства.

По его словам, цивилизацию России нельзя свести "к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить". Он сказал, что она существует только в своей целостности и духовном, культурном богатстве.

Ранее глава государства заметил, что в начале текущего столетия все надеялись, что мир извлек уроки из разрушительной военно-идеологической конфронтации и убедился в необходимости сотрудничества, но этого не произошло. Он добавил, что миру также не пришло понимание неприемлемости попыток более сильных стран навязать свои интересы более слабым.

Роль Запада в мировой истории президент сопоставил с военно-финансовой пирамидой, ей все время нужно "новое топливо для поддержания себя самой". Он уточнил, что под топливом имеет в виду чужие природные, человеческие, технологические и другие ресурсы.

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