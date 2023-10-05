Путин сравнил роль Запада в мире с военно-финансовой пирамидой

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Роль Запада в мировой истории сопоставима с военно-финансовой пирамидой, которой постоянно требуется подпитка. Об этом заявил Владимир Путин в ходе Валдайского форума.

"История Запада – по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей все время нужно новое топливо для поддержания себя самой", – сказал президент РФ.

Он уточнил, что под топливом имеет в виду чужие природные, человеческие, технологические и другие ресурсы. По его словам, своего благосостояния Запад как раз смог достигнуть, грабя колонии и в целом весь мир.

Глава государства заметил, что США с партнерами сегодня держат курс на утверждение своей гегемонии во всех сферах. Такой подход ведет в тупик и чреват возникновением вооруженного конфликта.

"Самонадеянность наших так называемых партнеров на Западе просто зашкаливала, по-другому и сказать невозможно", – продолжил Путин.

Российский лидер уверен, что все попытки установить какую бы то ни было монополию обречены на провал, поскольку мир слишком многообразен для того, чтобы подчинить его одной схеме.

В начале своего выступления Путин отметил, что с наступлением текущего столетия все надеялись, что мир извлек уроки из разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого, однако этого не произошло. Он уверен, что пренебрежение коллективным решением глобальных проблем заведет мир в тупик.

