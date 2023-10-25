Запад делает все, чтобы испортить свою репутацию в арабском мире – экс-глава МИД Египта

Фото: ТАСС/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Западные страны делают все возможное, чтобы испортить собственную репутацию в арабском мире, применяя ужасающие и вопиющие двойные стандарты. Об этом заявил бывший глава МИД Египта Набил Фахми, сообщает РИА Новости.

Таким образом экс-министр прокомментировал действия Соединенных Штатом и их союзников по отношению к конфликту между Палестиной и Израилем.

Фахми заявил, что западным союзникам Израиля необходимо поддерживать прекращение огня, освобождение заложников, остановку гибели людей с обеих сторон, а также преодоление сложностей с поставкой гуманитарной помощи.

"Чтобы достичь этого, необходимо покончить с главной проблемой – оккупацией", – сообщил он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Арабо-израильский конфликт может привести к расколу демократической партии США – СМИ