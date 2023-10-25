25 октября, 03:42Политика
Запад делает все, чтобы испортить свою репутацию в арабском мире – экс-глава МИД Египта
Фото: ТАСС/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Западные страны делают все возможное, чтобы испортить собственную репутацию в арабском мире, применяя ужасающие и вопиющие двойные стандарты. Об этом заявил бывший глава МИД Египта Набил Фахми, сообщает РИА Новости.
Таким образом экс-министр прокомментировал действия Соединенных Штатом и их союзников по отношению к конфликту между Палестиной и Израилем.
Фахми заявил, что западным союзникам Израиля необходимо поддерживать прекращение огня, освобождение заложников, остановку гибели людей с обеих сторон, а также преодоление сложностей с поставкой гуманитарной помощи.
"Чтобы достичь этого, необходимо покончить с главной проблемой – оккупацией", – сообщил он.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".
В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.
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