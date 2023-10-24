Эрдоган заявил Путину, что молчание Запада привело к гуманитарному кризису в секторе Газа

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным заявил, что молчание западных стран привело к гуманитарному кризису в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что жестокость в отношении палестинских территорий углубляется, а число жертв среди мирного населения ежеминутно растет.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

21 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией оказание гуманитарной помощи палестинцам.

Он также подчеркнул, что решение палестино-израильского вопроса не может быть достигнуто без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Турция, как указал президент, продолжит борьбу на международном уровне за устойчивый мир в регионе.



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