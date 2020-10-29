Советник Пашиняна сообщил о ключевой роли России в поддержании перемирия в Карабахе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян рассказал о ключевой роли России в поддержании перемирия в Карабахе.

Спикер выразил уверенность, что Россия станет гарантом безопасности и стабильности в регионе. При этом Турцию Арутюнян назвал деструктивной силой.

"Ереван никогда не согласится на то, чтобы Анкара играла какую-то роль в урегулировании", – сказал Арутюнян в интервью Sputnik Армения.

По его мнению, именно Россия должна обеспечивать мир в регионе, так как это сложилось исторически. Арутюнян отметил, что приход Турции всегда заканчивался пролитием крови.

"Турцию интересует только воссоздание Османской империи", – подчеркнул Арутюнян.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил главе РФ Владимиру Путину вместе решить проблему Нагорного Карабаха. Об этом политик сообщил во время выступления в парламенте.

Накануне стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. В ходе беседы лидеры стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Предыдущий телефонный разговор между главами России и Турции состоялся 17 октября. С обеих сторон тогда была подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в регионе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.